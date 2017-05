Play More zendt nieuwe reeks Twin Peaks uit vanaf 21 mei

De fans van Twin Peaks wisten al langer dat het derde langverwachte seizoen van de reeks op 21 mei van start gaat in de Verenigde Staten. Dat gebeurt met een dubbelaflevering van twee uur.

Nu weten we ook meer over waar de reeks bij ons te zien zal zijn: op betaalzender Telenet Play More. Leuk voor de fans: zij zullen tegelijk met de Amerikanen naar Twin Peaks kunnen kijken, in de nacht van 21 op 22 mei dus. Daarna zal elke week een nieuwe aflevering beschikbaar worden gesteld, meldt Jorgen Vranken van Telenet. Geen bingewatching dus. In de winter zal VIER de nieuwe Twin Peaks-reeks uitzenden, maakt de zender zelf bekend via haar sociale media.

Terugkeer van een icoon. Komende winter op VIER, het 3de seizoen van #TwinPeaks pic.twitter.com/lfTdOM84uy -- VIER (@opVIER) 9 mei 2017

Op minder dan drie weken van de eerste aflevering weten we al redelijk veel over de nieuwe reeks. Zo zullen er 18 afleveringen zijn van een uur en treden de originele castleden Sherilyn Fenn (Audrey Horne), Dana Ashbrook (Bobby Briggs), Sheryl Lee (Laura Palmer) en Kyle MacLachlan (Dale Cooper) weer aan. Hoe Dale Cooper, die op het einde van de eerste reeks bezeten was door de geest van de moordenaar van Laura Palmer, door de tweede reeks zal geraken, is nog niet geweten. Wat dan weer wel duidelijk is, is dat de reeks zich in het heden zal afspelen, zoals Laura Palmer het op het einde van het tweede seizoen al aangaf.



Begin deze maand loste Showtime nog een nieuwe teaser, die ons langs enkele iconische locaties uit het Twin Peaks-universum gidst, zoals het huis van Laura Palmer.