Philippe Geubels verlaat 'De slimste mens'-jury

Geubels wijt zijn afwezigheid aan een te volgestouwde agenda. 'Extra werk zit er gewoon niet in', zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Na het exclusiviteitscontract dat hij vorig jaar met de VRT afsloot, bereidt de komiek nu volop nieuwe projecten voor Eén voor. Vanaf eind oktober zal hij ook opnieuw op de planken staan met zijn zaalshow Bedankt voor alles.

Maar wellicht is zijn grootste project Geub, een fictiereeks van en met Philippe Geubels. Die wordt momenteel gedraaid - de opnames zullen nog tot het najaar duren - en komt volgend jaar op het scherm. Eén zal de serie uitzenden, maar opvallend genoeg is het een creatie van Woestijnvis - inderdaad, het productiehuis achter De slimste mens.

Philippe Geubels zat sinds 2009 in de jury van de veelbekeken Vier-quiz, waar vorig jaar ook onder meer Jeroom, Bart Cannaerts en Jan Jaap van der Wal in zetelden. Of Geubels vervangen wordt en door wie, is nog niet duidelijk.