Otto-Jan Ham introduceert 7 nieuwe 'sidekicks' voor De Ideale Wereld

Canvas zendt vanaf tien januari opnieuw het satirische actualiteitsprogramma 'De Ideale Wereld' uit. Met een parodie op 'The Sound of Music' worden de zeven 'sidekicks' van Otto-Jan Ham voorgesteld. De meeste gezichten zijn al verbonden aan het programma, zoals Jelle de Beule en Sven de Leijer. Ook Jan Jaap van der Wal en Liesa Naert maken opnieuw hun opwachting. Jonas Geirnaert is ook terug van weggeweest. De nieuwe gasten zijn dj Faisal Chatar en hoogleraar Jean Paul Van Bendegem.

De zeven sidekicks zullen afwisselend in de studio verschijnen naast Ham en een centrale gast.

(LP)