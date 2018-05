Otto-Jan Ham geeft fakkel door aan Jan Jaap van der Wal in 'De ideale wereld'

Dat bevestigt Canvas in een persbericht.

Het lag in de lijn van de verwachtingen dat Otto-Jan Ham er na vijf jaar een punt achter zou zetten. Donderdagavond werd de speciale laatste aflevering van dit seizoen uitgezonden.

Nieuw programma

'Ik wou eigenlijk vooral stoppen om eens hardop te kunnen zeggen dat De ideale wereld het allerbeste programma ter wereld is, zónder dat het arrogant klinkt. En dat kan alleen als je er zelf geen deel meer van uitmaakt,' zegt hij. 'En ik kijk heel hard naar uit naar de nieuwe dingen die zich aandienen.'

De volgende maanden zal Ham aan een nieuw programma voor Canvas werken. 'Daarin maakt hij een reis door de wondere wereld van de breinverbetering en probeert hij zijn eigen brein te optimaliseren door middel van verschillende technieken,' luidt het in het persbericht. 'Het programma is een samenwerking van VRT NWS, Woestijnvis en Canvas zal in 2019 op het scherm te zien zijn.'

Van der Wal

De nieuwe presentator van De ideale wereld in het zesde seizoen, dat in september van start gaat, wordt de Nederlandse comedian Jan Jaap van der Wal. Hij was tot nu een van de vaste sidekicks van Otto-Jan Ham.

Sinds De ideale wereld in 2013 voor het eerst werd uitgezonden op VIER, werd het voortbestaan van de satirische show regelmatig bedreigd. Nadat de afvoering op VIER dreigde, viste Canvas het weer op. Het moest in zijn bestaansgeschiedenis ook al vaak wijken voor onder meer voetbalwedstrijden en wordt minder frequent uitgezonden dan vroeger, nog twee keer per week.

De ideale wereld brak zelden of nooit potten in de kijkcijferlijsten, maar veroverde wel een trouw publiek dat vooral online kijkt.