Opschudding over The Crown: de koningin werd minder betaald dan de prins

Voor de twee seizoenen van The Crown , de bejubelde Netflix-reeks over het leven van de Britse koningin Elizabeth, kreeg hoofdrolspeelster Claire Foy minder betaald dan Matt Smith, die haar gemaal prins Philip speelde. Dat heeft Suzanne Mackie, een van de producers van de serie, gezegd in een interview.

Smith vertolkte van 2010 tot 2013 het iconische personage Dr. Who, volgens de producers de verklaring waarom hij meer opstreek dan zijn tegenspeelster. Waarom Foy ook voor het tweede seizoen van The Crown minder verdiende dan Smith is niet duidelijk. Foys prestaties in The Crown werden algemeen op lof onthaalde, met onder meer een Golden Globe en een Emmynominatie tot gevolg.

'In de toekomst zal niemand meer betaald krijgen dan de Queen', maakt Mackie zich sterk, maar dat geldt niet langer voor Foy. Vanaf het derde seizoen neemt Olivia Colman de rol van koningin Elizabeth namelijk over, omdat de Queen in de reeks ouder wordt.

De laatste tijd duiken wel vaker getuigenissen op van of over actrices die minder verdienen dan hun mannelijke collega's. Zo kreeg Michelle Williams 1000 dollar voor de reshoots die Kevin Spacey moesten doen vergeten in All The Money In The World, terwijl haar tegenspeler Mark Wahlberg 1,5 miljoen ving.