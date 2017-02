Op de set van 'De Dag': 'Ik wil geen hoge verwachtingen scheppen, maar het wordt bangelijk goed'

Aan Brugge gaat al te vaak het afschuwelijke woord 'pittoresk' vooraf. Maar de leegstaande Beurshal, de figuranten in politiekostuum, de verdwaalde Kalasjnikovs en het druilerige weer tonen ons een andere kant van de fotogenieke trekpleister. De crew van De Dag is druk in de weer om het Beursplein zo benauwend en grauw mogelijk te doen lijken. Denk Scandinavische crimi met een West-Vlaamse tongval.

