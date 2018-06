'Onze man in Teheran': een inkijk in de Iraanse Instagramrevolutie

Tijdens het spitsuur in Teheran had ze boven op een transformatorhuisje met haar sluier aan een stok staan zwaaien. Zwijgend. Na twintig minuten was ze er afgesprongen, had ze haar hoofddoek losjes over haar achterhoofd gedrapeerd en was ze naar huis gewandeld. Alles was via Instagram te zien geweest. Instagram is het medium waarop het gebeurt, zo deelt Thomas Erdbrink mee in de eerste aflevering van zijn tweede reeks over zijn en gelukkig ook het leven van vele anderen in Teheran.

