Nieuw seizoen Game of Thrones start op 16 juli

Het zevende, en voorlaatste, seizoen van Game of Thrones start dit jaar later dan gewoonlijk: pal in de zomer, op 16 juli. De reeks kan daardoor niet meedingen naar de Emmy's waar het doorgaans als grote slokop huiswaarts keert. Vorig jaar versierde de show, met 23 nominaties, de meeste van nominaties van allemaal.

De nieuwe avonturen - geregisseerd door David Benioff en D.B. Weiss - werden voor een groot deel opgenomen in Noord-Ierland, Spanje en IJsland. Verder bestaat het zevende seizoen niet langer uit tien afleveringen. Deze keer staan er slechtszeven afleveringen op het programma.

'The great war is here', zo luidt het nog in de aankondiging. Fans van het eerste uur kunnen beginnen aftellen.