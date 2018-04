Netflix komt met eigen Nederlandstalige reeks in 2019

Het wordt de eerste Nederlandstalige Netflix original. Eerder kocht Netflix reeksen aan, zoals Tabula Rasa en Beau Séjour, en kondigde het Undercover aan, een coproductie met de VRT met Tom Waes in de hoofdrol.

De reeks heeft nog geen titel en wordt ontwikkeld door Pupkin, een productiebedrijf dat bij onze noorderburen bekend is van reeksen als Van God los en Feuten. De serie zal uit acht afleveringen bestaan en gaat over een groep studenten die genieten van wat het leven hen biedt en 'een verborgen toegang openen naar een demonische wereld uit de Nederlandse Gouden Eeuw openen.'

Van een puur Belgische original is voorlopig nog geen sprake. Wat wel vast staat, is dat Netflix wil inzetten op originals uit de hele wereld, omdat bijna 55 procent van de gebruikers van de dienst buiten de VS woont.