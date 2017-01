Netflix haalt in kwartaal 7 miljoen nieuwe abonnees binnen

De groei van het aantal abonnees werd gestuwd door de populariteit van series als 'The Crown', over de jonge koningin Elizabeth II en nieuwe seizoenen van 'Gilmore Girls' en 'Black Mirror'. Internationaal verwelkomde Netflix 5,1 miljoen nieuwe gebruikers. Dat was fors meer dan de 3,8 miljoen nieuwe abonnees die analisten hadden voorzien. Binnen de VS deed Netflix het met 1,9 miljoen nieuwe abonnees ook veel beter dan de 1,4 miljoen nieuwe kijkers die de analisten hadden voorsteld. In totaal gaat het om nipt meer dan 7 miljoen nieuwe abonnementen, dat is de grootste trimestriële stijging van het aantal klanten in de geschiedenis van het bedrijf. Netflix telt nu ongeveer 94 miljoen abonnees.

De winst pakte afgelopen kwartaal met 0,15 dollar per aandeel hoger uit dan de 0,13 dollar waar marktkenners door de bank genomen rekening mee hielden. De omzet kwam uit op 2,5 miljard dollar. Ook hier deed Netflix het beter dan verwacht.

Naar 100 miljoen

Naast klanten staan ook investeerders in de rij om met Netflix in zee te gaan. In de afgelopen zes maanden dikte het aandeel met meer dan een derde aan. Naast de stevige aanwas van klanten maken ook overeenkomsten met betrekking tot betaaltelevisie, zoals recentelijk met Comcast, het bedrijf interessant.

In de zogeheten nabeurshandel in New York ging het aandeel stevig vooruit.

Eerder sprak Netflix de ambitie uit om in 2017 de grens van 100 miljoen abonnees te doorbreken. Internationaal verwacht het bedrijf in het eerste kwartaal 3,7 miljoen nieuwe klanten te winnen. In de VS zullen daarbij nog eens 1,5 miljoen nieuwe kijkers worden gestrikt. Dit jaar trekt Netflix 6 miljard dollar uit voor de eigen producties en de licenties van nieuwe series.