Netflix gaat in zee met Barack en Michelle Obama

Volgens de persmededeling hebben Netflix en de Obama's een deal gesloten voor meerdere jaren. Onder de naam Higher Ground Productions zullen ze een diverse mix aan content maken, zowel series, documentaires als andere features. De producties van het voormalige presidentspaar zullen beschikbaar zijn voor alle gebruikers van Netflix.

'Een van de eenvoudige geneugten tijdens onze periode in dienst van de burger was zoveel fascinerende mensen van alle slag leren kennen en hen helpen om hun ervaringen met een groot publiek te delen', vertelt Barack Obama in het persbericht. 'We willen getalenteerde, creatieve stemmen die de verstandhouding tussen volkeren kunnen verbeteren, helpen om hun verhalen met de wereld te delen.'

'Barack en Michelle Obama zijn in een unieke positie om verhalen van mensen die het verschil maken en de wereld proberen te verbeteren te ontdekken en in de schijnwerpers te zetten', zegt Ted Sarandos, inhoudelijk hoofd van Netflix.

Hoeveel de deal de Obama's opbrengt, is niet bekend. In maart vorig jaar was er even controverse toen het koppel een contract van 60 miljoen dollar afsloot met de uitgeverij die hun beider biografieën zal uitbrengen. Wanneer we de eerste Obamaproductie mogen verwachten, is nog niet bekend.