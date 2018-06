Netflix gaat drie Stranger Things-boeken uitgeven

Opgepast: spoilers!

Het eerste boek zal fans een kijk achter de schermen bieden en zal Stranger Things: World Turned Upside Down: The Official Behind-The-Scenes heten. Daarnaast komt er ook een - voorlopig titelloos - boek voor jonge lezers dat volgens de uitgeverij 'advies, wijsheid en waarschuwingen over de Stranger Things-wereld' zal bevatten. Een exacte datum is er nog niet, maar beide boeken zullen nog in 2018 gepubliceerd worden.

Het derde boek, van de hand van Gwenda Bond, borduurt verder op de verhaallijn rond Eleven's moeder Terry Ives, die meewerkte aan het mind-controlprogramma MKUltra. Tijdens die experimenten was Terry zwanger. De dokters maakten haar wijs dat ze een miskraam had, maar kidnapte Eleven en probeerden haar als wapen in te zetten. Terry bleef na het experiment achter in een vegetatieve staat.

Bond zelf tweette dat het boek 'gaat over Eleven's moeder Terry en haar kruising met het MKUltra-programma.' En nog: 'Je gaat haar leren kennen en van haar houden op een hele nieuwe manier'. Het prequel-boek wordt verwacht in de lente van 2019.