Netflix bevestigt: 'We hebben de petities gelezen, maar Sense8 komt echt niet terug'

Wat als acht mensen, verspreid over de wereld, elkaars leven via telepathie ervaren, met elkaar kunnen communiceren en toegang hebben tot elkaars kennis? Dat was het opzet van Sense8, een Netflixreeks die haar kijkers twee seizoenen lang in de ban hield. Volgens een rapport van Netflix zelf was Sense8 een van de reeksen die het meest werd gebingewatcht. De serie werd ook alom geprezen voor de diverse, internationale cast en crew.

Begin deze maand volgde het nieuws dat Netflix geen derde seizoen meer zou maken van de reeks. Dat leidde tot heel wat protesten van de fans. Er kwamen petities en de hashtag #BringBackSense8 maakte furore op Twitter.

Nu heeft Netflix via de Facebook- en Tumblrpagina van Sense8 nogmaals bevestigd dat er geen nieuwe reeks komt. 'We hebben lang nagedacht en geprobeerd om het te doen lukken, maar helaas kunnen we dat niet.'