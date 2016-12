Muziek, humor en bubbels: tips voor wie oudjaar voor de buis doorbrengt

Van Peel overleeft 2016 (Canvas, 20.40 uur)

Zelfs in Geert Hosteloze tijden is het moeilijk kiezen met wie u 2016 inlacht. In Nederland buitelen de cabaretiers, van Javier Guzman tot Claudia De Breij, zoals elk jaar over elkaar om u voor het laatste in dit rotjaar te laten schateren. Die van De Breij wordt als de 'officiële' gezien, omdat ze op NPO 1 haar ding mag doen.

Maar waarom lachen met de Nederlanders in een heerlijk kafkaëske natie als de onze, die dan ook nog eens Michael Van Peel tot zijner beschikking heeft? De krullenbol heeft in het jaar van Trump en piemels op Brusselse muren een show klaarstaan die nog scherper is dan de prikkers in uw aperitiefhapjes.

Monty Python's The Meaning of Life (CAZ, 20.40 uur)

Lachers moeten kiezen tussen Van Peel en de Britse prinsen van de absurde humor, maar de opdeling in hoofdstukken laat je na Van Peel gemakkelijk in het universum van John Cleese en co duiken. Mocht zelfs dat geen optie zijn: Van Peel overleeft 2016 wordt op 1 januari om 18 uur heruitgezonden.

Mag ik u kussen (één, 23.05 uur)

In een speciale eindejaarsspecial van het hoofse humorprogramma houdt Bart Peeters alles in het gareel wat een goede televisieavond nodig heeft: een scheut Thuis (Bill 'Toon' Barberis), een streep humor (Bart Cannaerts), en Tom Waes. De te veroveren dame is Josje Huisman, sinds K3 naar K3 zocht fulltime fashionista.

Jools' Annual Hootenanny (BBC 2, 00.20 uur)

Later... with Jools Holland, de beste muziekshow ter wereld, zet traditioneel het jaar van de Britten in met veel muziek. Chaka Khan, Christine and the Queens, Rag'n'Bone Man en Gregory Porter komen alvast langs.

Overigens, het is tijdens de Hootenanny van 2008 dat een redneck met een baard, een houthakkershemd, een driesnarige gitaar en een sinaasappelkistje de avond kleurde. Ook die oude knar - mocht u zijn werk willen vinden, vraag in de platenwinkel naar Seasick Steve - is er dit jaar weer bij. Overigens, ook Canvas zendt enkele terugblikafleveringen van Later... uit om u door de nacht te helpen.