Moeten muzikale gasten op radio en tv meer verdienen?

Op Liefde voor muziek na, dat vooral op oudere nummers focust, loopt er op dit moment geen volwaardig muziekprogramma op de Vlaamse tv - Culture Club krijgt voorlopig geen vervolg, geraakte in februari bekend - maar dat betekent niet dat er geen livemuziek te horen is op radio en tv. Artiesten spelen sessies voor Radio 1, Studio Brussel en Qmusic, palmen het podium van Lieven Van Gils in of komen tussen twee pistolets hun nieuwe plaat aan u voorstellen in De zevende dag.

...