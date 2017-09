'Mocht Eric Goens na zijn tv-carrière ooit een café openen, dan weet ik nu al hoe dat zal heten'

De eerste aflevering van Bargoens is achter de rug. Tijd voor een evaluatie van onze tv-redactrice en -criticus Tine Hens. 'Het is duidelijk dat een gevecht pas boeiend is om over te vertellen als er een richting, een doel, een evolutie is.'