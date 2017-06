Michael Van Peel: 'Er is altijd één klootzak die het voor iedereen verpest'

Tom en Anthony van 'Zwijgen is geen optie' interviewen geëngageerde mensen over hun engagement. Eerder sprak het duo al met onder anderen professor internationale betrekkingen Jonathan Holslag (VUB). Voor hun nieuwste video werd comedian Michael Van Peel op de rooster gelegd.

In een opvallend serieuze babbel heeft Van Peel het bijvoorbeeld over anarchie en de mogelijkheid van een samenleving zonder top-downleiding. Iets waar hij mee akkoord kan gaan, al heeft hij ook een bedenking: 'Er zal altijd één klootzak zijn die het voor iedereen verpest. Als je beslist dat alle oorlogen via paintball worden uitgevochten, duurt dat tot iemand echte kogels in zijn geweer steekt.'

Burgers kunnen meer zelf doen, vindt Van Peel, door onder meer te pleiten voor een basisinkomen. 'Acht op de tien mensen die Win for lifewinnen, wat een onvoorwaardelijk basisinkomen is, blijft gewoon verder werken. Ze gaan zich bezighouden met dingen die ze graag willen doen, daarin groeien. Wat dan weer beter is voor het algemeen belang. [...] Dat is beter dan wanneer iedereen marketing of IT tegen zijn goesting blijft doen om een steentje bij te dragen."

Verder komt de comedian ook terug op de vele brainstorms voor tv-programma's waaraan hij ooit meewerkte, maar die er nooit zijn gekomen. 'Van de tien programma's waarover je brainstormt, worden er acht gemaakt en zijn er 0,2 echt goed', schetst hij de situatie. 'Mijn regel is nu: zolang het niet op de digicorder van ons moeder staat, is er niks gebeurd.' Maar die dagelijkse Vlaamse Daily Show, à la Trevor Noah, blijft toch een droom: 'Vlaanderen is maar een half land, dus veel budgetten zijn er niet.'

Bekijk het volledige interview hier.