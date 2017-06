Met deze animatiereeks studeerde Thomas Huyghe af: 'Alsof alles in Paint getekend is'

De eerste Generatie Nu'er van 2017 is Thomas Huyghe, bekend van het archiefprogramma 't Is gebeurd en De ideale wereld. De weg naar Woestijnvis zette hij in met zijn eindwerk aan het KASK, de driedelige animatiereeks Het lijden van de jonge Wagner. Onder anderen Wim Willaert en Karlijn Sileghem spraken de stemmen voor de filmpjes in.

Huyghe maakte de reeks in 2013. ' Dat jaar vierden we net tweehonderd jaar Wagner. Die serie leek dan wel nergens naar, ze had minstens een zweem van relevantie', zegt hij erover in Knack Focus.

Toch zette de reeks heel wat in beweging, maar pas na enige vertraging. 'Toen ik van het KASK kwam, heb ik meteen naar alle productiehuizen gemaild. Daar is weinig respons op gekomen. Bijna geen. Zelfs niet van Jan Eelen, die ik op Film Fest Gent had aangeklampt toen Het lijden er in competitie ging.'

'Een jaar later ontmoette ik Jonas Geirnaert op het Film Fest-gala: hij en Jelle De Beule waren wél meteen mee en stuurden mijn eindwerk door naar creatief directeur Sam De Graeve. Ik neem aan dat zij de fouten zagen, maar ergens ook wel potentieel bespeurden voor DIW.

'Mijn tekenstijl is nogal rudimentair, alsof alles in Paint getekend is: ik wil nu eenmaal zo weinig mogelijk tijd verliezen aan details', wil Huyghe nog kwijt over zijn tekenstijl. 'Het verhaal en vooral de moppen moeten goed zitten.'

Bekijk Het lijden van de jonge Wagner integraal hieronder.