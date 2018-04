Liever De Kampioenen dan Game of Thrones: Telenet licht ons kijkgedrag door

Bingewatchen is in tijden van streamingdiensten à la Netflix de evidentie zelf geworden, en de Vlaming volgt. Dat blijkt uit cijfers van Telenet, dat het kijkgedrag van de abonnees van Play en Play More analyseerde.

De top vijf van de meest bekeken series is opvallend. De best scorende internationale reeks, The Walking Dead, staat slechts derde in de rangschikking, Game of Thrones haalt nipt de top vijf. De best bekeken reeks is dus Vlaams (Chaussée d' Amour) en wordt gevolgd door FC De Kampioenen.

Van de kijkers die aan een Vlaamse serie beginnen, kijkt 87 procent minstens drie afleveringen na elkaar, de helft bekijkt meteen vijf afleveringen of meer, 54 procent kijkt de serie binnen een week uit. Ook De dag, de reeks van Jonas Geirnaert en Julie Mahieu die sinds 26 maart integraal beschikbaar is, wordt volop verslonden: 78 procent van de kijkers bekeek in de eerste week al vijf afleveringen of meer.

'Cijfers wijzen al lang uit dat de Vlaming verknocht is aan content van eigen bodem', zegt Ils Neuts van Telenet. 'Door deze ook in bingemodus aan te bieden, blijkt dat mensen geen verschil maken tussen internationale series en reeksen van eigen bodem.'