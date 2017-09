Lady Gaga trekt klacht in tegen Radio Gaga

Vorige week vertelden Dominique Van Malder en Joris Hessels van Radio Gaga op Studio Brussel dat zangeres Lady Gaga de naam van hun show liever zag veranderen. Ze tekende verzet aan tegen het deponeren van Radio Gaga als beschermde Europese merknaam, omdat 'er gevaar was voor verwarring, onbillijk voordeel en schade aan haar vermogen.'

Normaal gezien had het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) een oordeel moeten vellen over het geschil, maar dat is nu niet langer nodig: Lady Gaga heeft haar klacht ingetrokken. 'Tot onze eigen verbazing kregen we zonet het bericht dat Lady Gaga haar oppositie intrekt', zegt Harald Hauben, manager van productiehuis De Chinezen, in Het Belang van Limburg. 'Radio Gaga wordt dus Europees beschermd. Waarom ze dit doet? Geen idee. Misschien omdat er vanuit Vlaanderen massaal getweet werd op haar account?'

Omdat Lady Gaga zelf de procedure beëindigde, moet ze 300 euro aan De Chinezen betalen om de kosten te dekken. Eind goed al goed dus, want volgens Het Belang van Limburg speelde de bekendheid van de zangeres in haar voordeel. 'We zijn dan ook enorm opgelucht', aldus Hauben.