Laatste seizoen van Game of Thrones gaat in première in de eerste helft van 2019

De achtste reeks van Game of Thrones gaat in première in de eerste helft van vorig jaar. Dat maakte HBO-programmadirecteur Casey Bloys bekend. Over wat er in dat laatste seizoen zal gebeuren, wilde Bloys niets kwijt, buiten dat het 'geweldig' zal worden.

Dat HBO voor het voorjaar kiest, zal de fans niet verbazen. Op de zevende reeks na gingen alle vorige seizoenen van Game of Thrones rond april in première. Het laatste boek in de reeks A Song of Ice and Fire van George R.R. Martin waarop Game of Thrones gebaseerd is, zal overigens A Dream of Springheten.

Eerder deze maand geraakte bekend dat het zevende seizoen van Game of Thrones maar liefst 22 nominaties voor de Emmy Awards, die in september worden uitgerekt, in de wacht heeft gesleept. De reeks won in totaal al 38 van die felbegeerde beeldjes.