Krokodillen en slam poetry: dit zijn onze favoriete afleveringen van Atlanta

1. B.A.N. (S01E07)

Paper Boi zit in een talkshow tegenover een feministische professor. Het gaat dertig minuten lang grappig en scherp over feminisme, racisme en foutief taalgebruik, maar de show wordt gestolen door de commercials(Dodge Charger: get it in the divorce!) en een zelfverklaarde transraciaal: een zwarte jongen van 15 die zich een blanke van 35 voelt, van golfen houdt en fel tegen het homohuwelijk is. De geest van Monty Python waait door eigentijdse satire. Perfect.

2. Juneteenth (S01E09)

Op Juneteenth wordt in de States de afschaffing van de slavernij gevierd. Earn en Van worden uitgenodigd voor een feest bij een burgerlijke zwarte vrouw en haar puissant rijke blanke echtgenoot, die een fetisj voor Afro-Amerikanen heeft. Blank paternalisme, omgekeerd racisme: het gaat een hele dag goed fout. Op het hoogtepunt doet de echtgenoot aan slam poetry. Herinnert u zich die rappende maffioso in Ghost Dog van Jim Jarmusch? Even grappig.

3. Alligator Man (S02E01)

Aflevering een van het tweede seizoen is een donkere vertelling die op twee scènes leunt. De eerste is de roofoverval op een fastfoodrestaurant. In de tweede moet Earn zijn drankverslaafde oom Eddy uit de nood helpen. Eddy is Earn, twintig jaar later: het genie van de familie, maar naar de goot afgedreven. Eddy heeft ook een krokodil in huis. Een wrange voorafspiegeling voor wat ons in Robbin' Season te wachten staat, maar nog altijd: funny as fuck.