Komt eraan! Een vooruitblik op het komende Vlaamse televisiejaar

FICTIE

Speciaal voor u nagevraagd, maar nee hoor: Undercover, de fictiereeks met Tom Waes waarvoor de tandwielen van de marketingmachine al knarsend begonnen te draaien toen Gert Verhulst nog niet samen was met James Cooke - les neiges d'antan! - komt ook dit jaar nog niet op uw scherm. 'Ten vroegste voorjaar 2019', laat de persverantwoordelijke van Eén weten.

***

Dit voorjaar kunt u op Eén wel kijken naar Gevoel voor tumor, een nieuwe tragikomische reeks waarvan we alleen maar kunnen hopen dat ze een tikje minder tragisch is dan haar titel. Maar de reputatie van het huis indachtig weten we min of meer wat we kunnen verwachten: gezwellige televisie voor het hele gezin. Met Maarten Nulens (Beau Séjour) als een 25-jarige student geneeskunde die kanker krijgt, en verder onder anderen de West-Vlaamse wietboer Dirk Van Dijck en de Gentse T-shirtverkoopster Barbara Sarafian

***

Een van die twee speelt ook een hoofdrol in Eigen kweek, dat ergens dit jaar een derde en laatste seizoen krijgt

***

Volgende maand al op VTM: De infiltrant, waarin kruimeldief Geert Van Rampelberg op last van de politie beste maatjes wordt met topcrimineel Dirk Roofthooft. Ook hier wordt een ferme scheut humor beloofd, en ja hoor: de rekwisiteur heeft Roofthoofts knikker verstopt onder de grappigste tv-pruik sinds het borststukje van Herbert Flack. We hadden je wel herkend, Dirk!

***

Het is een verbazend kleine stap naar het tot hiertoe nooit ontgoochelende Crimi Clowns, dat op Q2 een nieuw seizoen krijgt

***

Op Vier, ten slotte, is binnenkort eindelijk Gent-West te zien, een reeks over een vrouwengevangenis die abonnees van Play vorig voorjaar al uitgebreid gebinged hebben. Geen idee wat Kadèr Gürbüz, Tatiana Beloy, Ruth Becquart en Charlotte Anne Bongaerts mispeuterd hebben, maar ze hoeven niet direct op strafvermindering te rekenen: bij Vier hebben ze al een tweede seizoen besteld.





NON-FICTIE

Op het snijpunt van humor en human interest treffen we volgens de makers zelve Taboe, het eerste programma van toptransfer Philippe Geubels voor Eén. In deze nieuwe Panenka-productie zet Geubels zijn humor in om gevoelige thema's bespreekbaar te maken, zoals daar zijn: is het productiehuis van Tom Lenaerts stilaan de Chinezen aan het opzijschuiven als hofleverancier van de VRT?

***

Voor wie kickt op true crime, op voorwaarde dat hij die niet in het echt hoeft mee te maken (wij!), is er binnenkort op Vier Ex-gangster van Peter Boeckx, over Danny Vanhamel, ontvoerder van Anthony Declerck en luidens de maker 'óók een lieve jongen'.

***

In De mol op Vier moeten een aantal deelnemers aan een Chirokamp erachter zien te komen wie steevast alle opdrachten dwarsboomt die ze van leider Gilles De Coster moeten uitvoeren. Zit iets in.

Nog op Vier: nieuwe seizoenen van Topdokters en Hotel Römantiek, een educatief programma over het omgaan met een irritante tweeling (Boxy & Boxy) en Karen maakt een plaat, dat helaas alles is wat de titel belooft. Geruchten als zou het om Karen Dalton of Carpenter gaan, moeten we tegenspreken.

***

De Alloo die binnenkort op VTM tekent voor Alloo en de liefde is gelukkig wel de enige echte Luk.

***

Eén zet dit voorjaar volop in op woordspelingen: naast Gevoel voor tumor krijgen we ook Down the Road, waarin Dieter Coppens op roadtrip gaat met mensen met downsyndroom.

Het wachten is op De pot op (iets met lesbiennes), Lang zullen ze beven (parkinson) en De wijk genomen (Romazigeuners).

***

Op VTM keert dit voorjaar ons en blijkbaar ook uw favoriete guilty pleasure terug: Blind getrouwd. En op zowat alle zenders zal er weer keihard gekookt, vreemdgegaan, naar een ander land verhuisd, gequizd, met Nederlanders verbroederd, van geslacht veranderd, voor dieren gezorgd en onthaast worden. U leest er te gepasten tijde alles over.