Komt eraan! Een vooruitblik op het komende internationale televisiejaar

Heeft Canvas alvast aangekocht: Hard Sun, BBC-reeks over twee flikken die via een dode hacker vernemen dat de apocalyps binnen vijf jaar komt.

***

Vanaf 22 januari in Play More: Mosaic, een HBO-reeks met Sharon Stone als een vermiste kinderboekenauteur, gebaseerd op een app van Steven Soderbergh waarin de kijker de verhaallijn kon bepalen.

***

Meer fijne fictie: Sharp Objects (juni, HBO, dus allicht via Play More), naar het debuut van Gone Girl-auteur Gillian Flynn, met Amy Adams en geregisseerd door Jean Marc-Vallée (Big Little Lies).

***

Netflix verwacht veel van Altered Carbon (2 februari), een reeks over een wereld waarin je bewustzijn kan worden overgezet in een ander lichaam.

***

Nog meer toekomstmuziek: Philip K. Dick's Electric Dreams (12 januari, Amazon Prime), naar kortverhalen van de grote scifischrijver.

***

The horror, the horror: landgenoot Tim Mielants regisseerde afleveringen van The Terror (26 maart, AMC), een reeks die gepromoot wordt als de nieuwe Walking Dead.

***

Emma Stone en Jonah Hill vormen een duo in Maniac ('weldra' in Netflix), naar een Noorse serie over twee patiënten in een psychiatrische instelling. Cary Fukunaga (True Detective) staat achter de camera.

***

En dan nog drie heren die u in het verleden toptelevisie hebben geschonken en eindelijk nog eens iets nieuws lanceren: Alan Ball (Six Feet Under, True Blood) keert terug met Here and Now (11 februari, HBO), over een multi-etnische familie; Matt Groening (The Simpsons) lanceert 'ergens in 2018' Disenchantment (Netflix), een animatiereeks over een prinses die graag diep in het glas kijkt; en Matthew Weiner (Mad Men) stort zich op The Romanoffs (ook al 'ergens in 2018', Amazon).

***

En komen onder meer terug: Westworld, The Handmaid's Tale, Mindhunter, 13 Reasons Why, Jessica Jones, High Maintenance, GLOW, Better Call Saul en American Crime Story, deze keer over de moord op Gianni Versace.