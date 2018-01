Koffiedick kijken: hoe scifigenie Philip K. Dick de toekomst voorspelde

Ray Bradbury voorspelde oortelefoons in Fahrenheit 451 (1953), Aldous Huxley antidepressiva in Brave New World (1931) en Edward Bellamy creditcards in Looking Backward 2000-1887 (uit 1888!). Ook de toekomstvisioenen van Philip K. Dick, wiens kortverhalen bewerkt zijn tot de uitstekende anthologiereeks Electric Dreams (te zien op Amazon Prime), worden stilaan realiteit. Of zijn dat al.