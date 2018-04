Kobe Ilsen serveert een eenvoudige, maar voedzame tv-maaltijd in 'Op één'

Infotainment is een beetje als softrock: een godsgruwelijke naam voor iets dat best nog wel te pruimen valt als het met het nodige vakmanschap wordt gemaakt. Gelukkig voor ons vindt Kobe Ilsen infotainment geen vies woord. Hij gebruikt het zelfs als geuzennaam, liet hij de voorbije weken in verschillende interviews optekenen. Dat mag hij, want de presentator van Volt en Over eten is op de Vlaamse buis zowat de specialist in het informatieve programma met luchtige inslag.

