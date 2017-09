Kafka: welkom in het callcenter van de Vlaamse humor

De geschiedenis van de lach in Vlaanderen is geplaveid met grappen over de hemeltergende manier waarop ambtenaren en andere dienstverleners hun medemens in hun kapotgedocumenteerde, pietje-preciezerige greep houden. De collega's is natuurlijk een monument - naar verluidt bereidt Jan Verheyen een remake voor - maar ook de stand-uppers van vandaag grabbelen in hun zoektocht naar onderwerpen in het kafkaëske. Of het nu over VDAB-medewerkers (Alex Agnew) of containerparkwachters (Xander De Rycke) gaat, de grappen scoren altijd door hun instantherkenbaarheid.

...