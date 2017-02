John Oliver maakt reclamespotjes om Donald Trump voor te lichten (video)

John Oliver is terug op de Amerikaanse televisie met zijn show Last Week Tonight. Hij wijdde zijn eerste aflevering aan het verschil tussen wat Trump zegt en de waarheid. Oliver zoomt in de aflevering in op het beperkte mediadieet dat Trump tot zich neemt. Sommige van zijn uitspraken zijn direct terug te leiden tot Fox News, Breitbart of Info Wars.

Daarom gaat Oliver over tot actie. Zijn team maakte verschillende reclamespotjes met daarin informatie over bijvoorbeeld kernwapens. Hij liet een preview van die spotjes zien aan het einde van zijn show (zie hieronder), en kocht reclamezendtijd op tijdens de ochtendshows van verschillende nieuwszenders in de regio rondom Washington DC.

Overigens is het niet Oliver's bedoeling het hele seizoen van zijn show aan president Trump te wijden. "Ik wil er absoluut voor blijven zorgen dat we praten over de issuesin plaats van over de persoon Trump", zei hij in een interview met Knack.

Saturday Night Live

Het is onbekend of president Trump de spotjes of de aflevering van Oliver gezien heeft. Wel is bekend dat Trump vaak naar Saturday Night Live kijkt, de sketchshow waarin politieke figuren geparodeerd worden. Trump reageerde na zijn verkiezing op Twitter op Alec Baldwin's persiflage van hemzelf en was volgens verschillende media niet blij met Melissa McCarthy die perswoordervoerder Sean Spicer twee keer speelde.