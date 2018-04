John Oliver koopt spullen van Russell Crowe om videotheek in Alaska te redden

Begin april hield de Australische acteur Russell Crowe een grote veiling van meer dan 200 stukken, met onder meer souvenirs die hij overhield aan zijn filmcarrière. Met de opbrengst van de verkoop van onder meer de boksuitrusting die hij droeg in Cinderella Man wilde Crowe zijn echtscheiding met Danielle Spencer betalen.

Nu blijkt dat het team van Last Week Tonight, de populaire actuashow van de Amerikaanse komiek John Oliver, een aantal opvallende stukken uit de veiling heeft gekocht. Dat bleek toen Oliver zijn kijkers zondagavond vol trots rondleidde langs onder meer Crowes bokskleren uit Cinderella Man, inclusief balbeschermer, en een jasje dat hij droeg in de film Les Misérables.

In zijn show legde Oliver meteen uit waarom hij diep in de buidel tastte op de veiling: hij wil de memorabilia schenken aan een videotheek in Alaska schenken. Het is de laatste winkel onder de naam Blockbuster in de staat, nadat de keten zelf in 2010 failliet ging. Oliver hoopt dat de videotheek kijklustigen kan lokken met Crowes spullen.