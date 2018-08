Joe laat luisteraars zelf de muziek kiezen met twee nieuwe zenders

Luisteraars kunnen dus kiezen tussen drie zenders met telkens andere muzie, maar wel dezelfde nieuws- en weerupdates. Ook de ochtendshow van Sven Ornelis en Anke Buckinx is op de drie zenders tegelijk te horen, elke werkdag tussen 6 en 9 uur.

Dat heeft best wat voeten in de aarde, vertelt Ornelis in De Morgen. Het komt erop neer dat alle gesproken delen van de show, van de verkeersinformatie tot de babbels tussen de presentatoren, apart worden overgenomen, waarop een technicus de juiste platen er tussenplakt.

Als dat systeem eenmaal goed werkt, denkt An Caers, directeur radio van Medialaan, al verder. 'Waarom zou het binnenkort niet mogelijk zijn om onze luisteraars de muziek tijdens zo'n ochtendshow uit hun eigen afspeellijsten op Spotify en consorten te laten plukken? Het lijkt me slechts een kwestie van tijd voor ook dat soort toepassingen mogelijk wordt.'

De nieuwe zenders zijn te beluisteren via DAB+, in de Joe-app en op de website van Joe.