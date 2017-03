IS in het vizier: 'Ik miste een chronologie, een overzicht of op z'n minst een historisch kader'

De eerste aflevering van Rudi Vranckx' documentairereeks IS in het vizier is achter de rug. Tijd voor een evaluatie van onze tv-redactrice -en criticus Tine Hens. 'Ik hoef als kijker geen dertig gruwelverhalen te horen om te beseffen hoe groot de gruwel is.'