'Is het wel zo'n goed idee om rechters vanuit fundamentele principes aan politiek te laten doen?'

Onder de kerstboom lag vorig jaar Show Me a Hero, een minireeks van HBO uit 2015. Het scenario is van David Simon, die ook al het briljante The Wire en Treme maakte, dus het pleit niet echt voor mij dat het zolang heeft geduurd voor ik ernaar keek. Simon vertelt het waargebeurde verhaal van Yonkers. In de jaren tachtig besloot een rechter, Leonard Sand, dat het stadje in de buurt van New York tweehonderd sociale woningen moest bouwen in blanke middenklassewijken. Sand vond het nodig om de segregatie in de stad zo tegen te gaan en noemde de bouw van sociale woningen in steeds weer dezelfde ...