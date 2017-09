P.B. Gronda Columnist bij Knack Focus Opinie

'Ik kan me voorstellen dat mensen het café in F.C. De Kampioenen gezellig vinden'

P.B. Gronda haalde de sitcom Oh Doctor Beeching! van onder het stof. 'Het is pretentieloze televisie, maar niet het soort pretentieloze televisie dat lijkt te denken dat pretentieloos gelijk mag staan aan dom of ondermaats.'