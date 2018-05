'Ik had met Radicaal rechtse voorhoede graag gelachen als het niet zo verontrustend en treurig was geweest'

'Er waait een rechtse wind door Duitsland.' Het was niet zonder zin voor pathos dat de toon van de documentaire Radicaal rechtse voorhoede werd gezet. De reportagemaker beloofde een inkijk in het extreemrechtse denken, in het identitaire gedachtengoed en in de cultuurstrijd die smeult in het hart van Europa. Even later hoorde ik Götz Kubitschek, een uitgever van extreemrechtse boekjes en strijdschriften, in zijn tuin fluisteren dat er in Duitsland een 'verlangen tot bekennen' heerst. Eindelijk durven Duitsers weer te zeggen dat ze lekker rechts zijn. Echt hoopvol word je daar niet van.

