House of Cards-acteur Reg E. Cathey (59) overleden

Het nieuws werd bekendgemaakt door David E. Simon, maker van de prestigieuze reeks The Wire, waarin Cathey ook een rol speelde. Cathey zou longkanker gehad hebben, maar de oorzaak van zijn dood is nog niet bekendgemaakt.

Niet alleen een goede, meesterlijke acteur, maar gewoon een van de zaligste mensen met wie ik vele lange dagen op de set doorbracht, tweette Simon. Acteur Samuel L. Jackson noemde hem een briljant acteur, humorist en vriend.

Reg Cathey, 1958-2018. Not only a fine, masterful actor -- but simply one of the most delightful human beings with whom I ever shared some long days on set. On wit alone, he could double any man over and leave him thinking. Reg, your memory is a great blessing. pic.twitter.com/OHEUbAhTg0 — David Simon (@AoDespair) February 9, 2018

In 2015 won Cathey, bekend door zijn diepe stem, een Emmy voor zijn rol in House of Cards. Hoofdpersonage Frank Underwood, gespeeld door Kevin Spacey, gaat regelmatig ribbetjes eten bij Freddy's. In The Wire speelde hij Norman Wilson, een journalist die overgestapt is naar de politiek. Ook in The Corner, een eerder reeks van Simon, was hij al te zien. Daarnaast speelde hij ook in de reeksen Law & Order, 30 Rock en in films zoals Fantastic Four en Hands of Stone.

In een interview met The Guardian, in 2016, zei hij dat zijn carrière pas echt begon na de verkiezing van Barack Obama, omdat de mensen dan pas het idee van een welsprekende zwarte man konden aanvaarden.