'Hollywood laat zich net zo klein zien als de overblijvende literaire schrijvers toen Bob Dylan een onnozele prijs won'

Het is belangrijk om toe te geven dat Donald Trump soms gelijk heeft. Bijvoorbeeld over Meryl Streep. Dat is inderdaad een overgewaardeerde actrice, alleen al omdat ze álle prijzen heeft gewonnen die van ver of dichtbij met film te maken hebben. En dan nog één. En nog eens. Terwijl ze niet in heel veel echt goede films heeft gespeeld. Toch niet sinds Manhattan van de New Yorkse, onveroordeelde incestueuze kinderverkrachter Allan Konigsberg, die zichzelf populair maakte als de humorist Woody Allen. En die film dateert uit 1979.

