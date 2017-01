'Hoe kunnen we verder slecht reageren op dinges van Knack?' Sociaal Incapabele Michiel over afschaffing onlinecommentaren

Toen Sociaal Incapabele Michiel, huiscartoonist van De Ideale Wereld, merkte dat hij niet langer 'zuur en naast de kwestie' kan reageren onder online-artikels van Knack, hield hij een spoedbijeenkomst voor zijn 'mede-online-azijnpissers', starring: Repelsteeltje23, ECHTE vlaming, Scheel poesje 5, Anoniempje en ... Jezus.

'Ik heb deze bijeenkomst georganiseerd omdat Knack het per se nodig vond ons ons belangrijkste tijdverdrijf af te nemen', begint Michiel, hier voorzitter van de Koninklijke Vereniging der Azijnpissers vzw, zijn betoog.

'Hoe gaan we om met deze crisis? Hoe kunnen we nu verder slecht reageren op dinges van de Knack? En kunnen we nog reageren op artikels van Focus Knack?'

Of de online-azijnpissers een antwoord vonden op die prangende vragen, ziet u hier.