Hoe het voelt om een drugsbaron te spelen: 'Ik kan mijn personage niet beoordelen'

Vanaf deze week is het derde seizoen van het populaire El Chapo te bekijken op Netflix. Acteur Marco de la O kruipt opnieuw in het hemd en de huid van de iconische drugscrimineel. 'Ik ben niet het type acteur dat enkele maanden in een rolstoel moet zitten om iemand met een beperking te kunnen spelen.'