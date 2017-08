Het Vlaamse tv-seizoen: er is (bijna) geen bal op tv

1. TYTGAT CHOCOLAT

Suikergoed.

De eerste fictiereeks die Eén dit najaar op zondagavond programmeert, is Tytgat Chocolat, een samenwerking tussen productiehuis De Mensen en Theater Stap, dat al sinds jaar en dag acteurs met een mentale handicap centraal stelt. Jasper Vloemans, die op de inpakdienst van chocoladebedrijf Tytgat werkt. Jasper wordt verliefd op Tina, een meisje van Kosovaarse afkomst. Wanneer zij terug naar haar land van herkomst gestuurd wordt, reizen hij en zijn vrienden uit de fabriek hun collega achterna. Naast Stap-sterren Jelle Palmaerts, Jan Goris, Jason Van Laere, Gert Wellens en Peter Janssens herkent u onder meer Wim Opbrouck, Frank Focketeyn en Jan en Flor Decleir. (Vanaf zondag 10/9 op Eén)

2. DIE HUIS

Belydenisse in Suid-Afrika.

Het wordt weer moeilijk om aan Eric Goens te ontsnappen. Op Eén loopt nu al Bargoens, over mensen die elk op hun manier in de knoop liggen met verdriet, een ziekte of de maatschappij zelf. Later dit najaar komt daar Die huis bij, een Zuid-Afrikaanse variant op Het huis, het kijkcijferkanon waarin Goens BV's uit hun comfortzone haalt en naar het achterste van hun tong speurt. 'Ergens in Zuid-Afrika', 'nog veel verder van de bewoonde wereld' ontvangt Goens onder meer minister Kris Peeters, atlete Nafi Thiam en weervrouw Sabine Hagedoren, die voor het eerst praat over het verlies van haar man, die vorig jaar gestorven is. (Later dit najaar op Eén)

3. TABULA RASA

The Exorcist op Eén

Zijn we nog het meest benieuwd naar dit najaar: Tabula rasa, de reeks waarmee Eén andermaal de duistere krochten van de Vlaamse ziel verkent.

De gidsen zijn alvast ervaren: Kaat Beels tekende vorig seizoen mee voor die andere on-Vlaamse reeks Beau Séjour, haar coregisseur Jonas Govaerts maakte zijn langspeeldebuut met de scoutsslasher Welp (2014) en maakt voordien voor Acht onder meer Monster!, showrunner Malin-Sarah Gozin heeft met Clan bewezen dat ze niet vies is van een beetje moord en doodslag en hoofdrolspeelster Veerle Baetens staat deze keer niet alleen haar mannetje voor de camera, zij heeft de reeks mee bedacht en geschreven.

Een volbloed horrorreeks wordt Tabula rasa volgens Govaerts niet. Flauwe troep evenmin. (In oktober op Eén).

4. VOOR DE LEEUWEN

Daar is de volkskomiek weer!

Tien jaar na Comedy Casino Cup gaat de VRT weer op zoek naar vers komisch bloed. In Voor de leeuwen mogen acht jonge talenten zes weken lang de lachspieren van de kijker bewerken. Elke week moeten ze ook de mondhoeken van een centrale gast (onder wie Urbanus, Maaike Cafmeyer en Bart De Pauw) laten krullen. Die mag elke week zijn favoriet kiezen, op het einde kiezen de gasten allemaal samen één Gouden Leeuw.

De rol van presentator, coach en sporadische aangever is in handen van Bart Peeters. Dat Voor de leeuwen een soort Belgium's Got Talent voor humoristen zou zijn, wil hij alvast niet horen. Dat na talloze comedyconcours en panelprogramma's de vijver van het humoristische talent helemaal leeggevist is evenmin. (Vanaf 7/9 op Eén)

5. HOPEN OP DE GODEN

Inspiratie en hoe ze te vinden

De meerwaardezoeker in u wordt dit najaar getrakteerd op een zesdelige docureeks waarin het team achter De Canvasconnectie in de ziel van twaalf artiesten uit verschillende disciplines plonst. Komen onder meer aan bod: Rinus Van de Velde, Fred Bervoets, Max Pinckers, Lara Gasparotto, Pascal Deweze en Jasper Maekelberg.

De ploeg van Hopen op de goden volgt hen in hun zoektocht naar inspiratie, en hun worsteling daarmee. Boeiende fly-on-the-wall-tv, dus. (Vanaf november op Canvas)

6. HOE ZAL IK HET ZEGGEN?

Vies benieuwd!

Hoe zeg je je vrouw dat ze te veel schoenen koopt? Comedian Jens Dendoncker brengt dat soort vervelende boodschappen op een originele manier over in Hoe zal ik het zeggen?, een nieuwe reeks van Shelter, geregisseerd door Wat als? en Safety First-brein Tim Van Aelst, tegenwoordig ook actief als 'creatief consultant' bij Medialaan. Vies benieuwd! (Later dit najaar op VTM)