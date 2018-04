'Het intrigerendste aan Matchmakers: waar komen al die vrije mannen uitgekropen?'

Sommige mensen hebben alles, behalve een lief. Voor hen is er Matchmakers, een programma waarin Jani Kazaltzis hen laat daten zonder dat ze het weten. Omdat Matchmakers een tv-programma is, is dit geen datingprogramma voor de echt hopeloze gevallen, maar voor de mensen die door iedereen - en vooral hun vrienden - worden omschreven als: ze zien er zo goed uit dat we niet begrijpen dat ze nog niemand hebben. Van iemand met een lui oog, rotte tanden, een pokdalige neus en haar dat zo hard pluist dat het lijkt alsof het permanent onder stroom staat, is het meestal wel duidelijk waarom de liefde niet meteen vonken geeft.

