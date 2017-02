'Hèhè, het is toch wat, de wereldproblematiek en zo. Word je al snel moe van, hoor'

Long Distance Love van Little Feat is meer dan veertig jaar oud. Als je het vandaag opzet, zul je merken dat er aan de universele schoonheid van het nummer niks veranderd is. Lowell George klonk zo oprecht gekwetst maar bleef er bijna beleefd bij. Hij sprak elk woord uit en schuwde de middelen van de kleinere talenten, namelijk metaforen en hyperbolen. Hij vertelde zijn verdriet, hij ramde het niet met een snelbouwsteen door je neusgaten. Misschien kunnen wij hem daarom vandaag nog zo goed begrijpen. Misschien ook niet, misschien is het gewoon de magie van de compositie, misschien gaat het over geluidsgolven en trillingen.

...