HBO-lek breidt uit: nu ook afleveringen van Curb Your Enthusiasm online

De strijd tussen HBO en een of meerdere hackers die gevoelige informatie van het betaaltelevisiekanaal blijft voortduren. Zondag verscheen er weer gevoelig informatie online. Naast nog geheime afleveringen van enkele onbekendere series waren het vooral de nieuwe episodes van Curb Your Enthusiasm die opvielen. De serie, met Larry David in de hoofdrol, wordt vanaf oktober opnieuw uitgezonden na zeven jaar afwezigheid.

Dat HBO gehackt werd, raakte eind juli bekend, toen een script van één aflevering van Game of Thrones en twee afleveringen van Ballers en Room 104 online werden gegooid. Later volgden nog meer scripts van Game of Thrones en interne documenten, zoals e-mails en financiële verslagen.

Nog later kregen verschillende Amerikaanse media een mail in handen, waaruit bleek dat HBO de hackers 250.000 dollar heeft aangeboden, nadat die miljoenen losgeld hadden geëeist. Volgens dezelfde media bevestigde een bron dicht bij het onderzoek de echtheid van de mail.

Nu klinkt het heel anders. 'We zijn niet in onderhandeling met de hacker en we gaan niet reageren elke keer er nieuwe informatie wordt vrijgegeven', zegt HBO in een reactie. 'De hacker zal stukjes gestolen informatie blijven vrijgeven. Aan dat spelletje gaan we niet meedoen. Dit incident heeft ons niet afgeschrokken om te blijven doen waarin we het beste zijn.'