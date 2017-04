Happy Days-actrice Erin 'Joanie' Moran (56) overleden

De Amerikaanse actrice Erin Moran is op 56-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Moran werd in de jaren 1970 wereldwijd bekend voor haar rol als dochter Joanie Cunningham in de razend populaire tv-serie Happy Days, die werd uitgezonden tussen 1974 en 1984.

Happy Days was een nostalgische terugblik op de jaren 1950, gesitueerd rondom het gezin Cunningham. De cast van Happy Days was heel close. 'Het was alsof we echt familie waren', zei Moran in een interview met Xfinity. De actrice was echter niet tevreden over Joanie Loves Chachi, de kortstondige spin-off die na een jaar alweer geannuleerd werd: 'Ze hebben mij omgepraat maar ik wou veel liever in Happy Days blijven.'

A Beautiful Mind-Regisseur Ron Howard, die in Happy Days de rol van haar tv-broer Richie Cunningham speelde, reageert via Twitter: 'Dit is enorm droevig nieuws. Rust zacht, Erin. Ik zal je altijd herinneren als iemand die onze scenes beter maakte en het publiek liet lachen.' Co-acteur Henry Winkler, die de rol van vrouwenmagneet Arthur 'Fonzie' Fonzarelli vertolkte in de serie, zegt op Twitter:

OH Erin... now you will finally have the peace you wanted so badly here on earth ...Rest In It serenely now.. too soon -- Henry Winkler (@hwinkler4real) 23 april 2017

De hulpdiensten werden zaterdag iets na 16 uur plaatselijke tijd opgeroepen naar de woning van Moran in Indiana. Over haar doodsoorzaak is nog niets bekend. Er wordt autopsie gedaan.