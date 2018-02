'Hanne danst': nieuwsanker gaat Thomas Vanderveken achterna

Afgelopen najaar was Thomas speelt het hard, tegen de meeste verwachtingen in, een naar Canvasnormen groot succes. Gemiddeld volgden meer dan 250.000 kijkers de pogingen van presentator Thomas Vanderveken om een pianoconcert van Edvard Grieg onder de knie te krijgen.

Het succes deed de VRT naar andere schermgezichten zoeken met een creatief talent. Die zoektocht leidde naar nieuwsanker Hanne Decoutere. Op haar 23ste kon ze beginnen bij een balletgezelschap in Parijs voor een Chinese tournee, maar het toen net uitgebroken SARS-virus besliste daar anders over.

Nu bereidt de journaliste zich een jaar lang voor op een rol bij het Ballet van Vlaanderen, een proces dat te volgen zal zijn in Hanne danst. In De Morgen reageert Decoutere dolblij: "Ik had nooit verwacht dat ik op mijn 38ste nog de kans zou krijgen terug te keren naar de danswereld. Bovendien is dit een geweldige kans om een breed publiek kennis te laten maken ballet en dans in het algemeen. Dat is voor mij eigenlijk nog belangrijker dan het realiseren van mijn eigen droom.'

De voorbereiding is nu al begonnen. 'De mensen van het Ballet van Vlaanderen verzekerden me dat ze potentieel zagen. Al is er nog heel veel werk', aldus Decoutere, die aan de extra trainingen al een pijnlijke achillespees overhield. In tussentijd blijft het nieuwsanker wel aan het werk. 'Het is de bedoeling om de kijker ook iets bij te leren over ballet en dans in het algemeen.'