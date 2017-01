Gordon Kaye (René uit 'Allo 'Allo!) overleden

De Britse acteur Gordon Kaye is op 75-jarige leeftijd overleden, meldt de BBC. De voormalige manager van Kaye meldde de Britse openbare omroep dat Kaye vanmorgen in een verzorgingsinstelling is overleden.

Kaye werd wereldberoemd dankzij zijn rol als René Artois in de comedyreeks 'Allo 'Allo!, die het fictieve verhaal vertelt van Franse verzetstrijders in hun door de Duitsers bezette land tijdens de Tweede Wereldoorlog. Verder speelde hij kleine rolletjes in Are You Being Served en Coronation Street. In 2004 verscheen hij voor het laatst op antenne in Revolver, een sketchshow van BBC.