God woont in Berchem (of toch volgens Dimitri Van Zeebroeck)

In de Berchemse wijk waar fotograaf en documentairemaker Dimitri Van Zeebroeck woont, staan in een straal van enkele honderden meters zo'n dertig kerken, gebedshuizen en andere religieuze of levensbeschouwelijke ruimtes. Van Zeebroeck zocht de mensen in en achter de plekken op en maakte er de documentairereeks God woont in Berchem over. Voor Knack Focus selecteerde hij vijf beelden die aan hem bleven kleven.