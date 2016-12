Gilles Van Bouwel wint 'De slimste mens ter wereld'

Gilles Van Bouwel is donderdag de slimste mens ter wereld geworden in de finale van het gelijknamige VIER-programma. Van Bouwel, bekend uit het VIER-programma De mol, haalde het van twee dames, Olga Leyers en Eva De Roo. Van Bouwel volgt Tom Waes op.

De erelijst 2003: Alain Grootaers 2004: Stany Crets 2005: Bert Kruismans 2006: Wouter Deprez 2007: Steven Van Herreweghe 2008: Annelies Rutten 2009: Freek Braeckman 2010: Linda De Win 2011: Bert Kruismans 2012: Tomas Van Den Spiegel 2013: Gilles De Coster 2014: Adil El Arbi 2015: Tom Waes 2016: Gilles Van Bouwel

Voor alledrie de kandidaten was de finale de twaalfde aflevering, finaleweken inclusief. Van Bouwel begon het best aan de quiz en stond na de eerste ronde aan de leiding met 100 seconden, tegenover 70 voor De Roo en 60 voor Leyers. Van Bouwel zou die leidersplaats op geen enkel moment nog afgeven.

In de tweede ronde namen drie Belgische medaillewinnaars van de Olympische Spelen het vragen stellen over van Erik Van Looy: Nafi Thiam, Pieter Timmers en Dirk Van Tichelt. Leyers had het niet onder de markt met Thiams vraag over Umberto Eco, terwijl De Roo minder moeite had met een vraag van Timmers naar de vier grootste mensapen. Van Bouwel scoorde drie trefwoorden over Johan Museeuw en bleef zo aan de leiding met 159 seconden. De Roo zat hem toen op de hielen met 145 seconden, Leyers bleef steken op 91 seconden.

Zeven seconden

Ook in de puzzelronde loste Van Bouwel de rol niet en verhoogde hij zijn score tot 266 punten. Leyers, de jongste deelnemer in De slimste mens ooit, geraakte op toerental, raadde in een mum van tijd de drie verbanden in haar puzzelronde en stak zo de Studio Brusselpresentatrice voorbij (168 tegenover 142 seconden).

In de fotoronde scoorden de kandidaten stevig op niet-evidente onderwerpen. De Roo kreeg covers van Charlie Hebdo voor de kiezen, Leyers landen in het Midden-Oosten, Van Bouwel wereldleiders op bezoek bij de Belgische premier Charles Michel. Vlak voor de filmpjesronde was de stand als volgt: 259 voor Olga, 267 voor Eva en 307 voor Gilles.

Olga Leyers mocht als derde in de stand aan die filmpjesronde beginnen en kon drie trefwoorden geven over de Oscarwinst van Halle Berry . De Roo kon evenveel termen noemen bij een boodschap van de voormalige Nederlandse koningin Beatrix naar aanleiding van de aanslag op Koninginnedag 2009. Voor Gilles was er een filmpje over D-Day. Na drie trefwoorden mocht Leyers aanvullen, maar zij stopte te vroeg, zonder het antwoord voor 50 seconden te geven, en eindigde met 338 seconden, zeven seconden te kort voor het finalespel.

Van Bouwel had met zijn 438 seconden bijna honderd eenheden voorsprong op zijn tegenstander (345). In twee vragen werkte De Roo die achterstand weg, maar Van Bouwel sloeg opnieuw een kloofje met een vraag over scorende Rode Duivels. De twee zenuwachtige kandidaten quizten zich naar een 91-68 stand, waarop De Roo geen enkel antwoord kon geven over de Griekse mythische figuur Sisyphus en Van Bouwel het afmaakte.

Het is afwachten wat Van Bouwel nu gaat doen binnen de media en meer bepaald bij Woestijnvis, het productiehuis van De slimste mens ter wereld. Daar kreeg hij in september al een contract en mocht hij alvast Glammertime presenteren.