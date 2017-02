'Generatie B gaat over nu, over ons en niet over een Vlaanderen dat nooit heeft bestaan'

Wie Joost Vandecasteele al eens gehoord heeft - hem niet horen is moeilijk als hij eenmaal aan het woord is - of gelezen - minder waarschijnlijk doch niet geheel ondenkbaar - weet dat de man zo zijn stokpaardjes heeft. Het Westen is een rochelend lijk, de babyboomers zijn zoals die hotelgast die zijn kamer afbreekt en onderkotst en dan het kamermeisje uitkaffert dat ze niet snel genoeg poetst en de liefde is een cynische zelfbegoocheling die in het beste geval tot amnesie en in het slechtste tot een huwelijk leidt.

