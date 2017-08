1. THE DEUCE

Wat te verwachten? Na de spectaculaire ontgoocheling van Vinyl, een reeks die bewees dat er wel degelijk zoiets is als te véél Bobby Cannavale, zat niemand te wachten op een nieuwe prestigieuze HBO-serie over het New York van de jaren zeventig. Maar als er één tv-maker is die we dit klusje wél blindelings toevertrouwen, is het David Simon, de man achter onder meer The Wire (beste serie ooit!) en Treme (21e beste serie ooit!).

...