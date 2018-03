Gatz wil reclame doorspoelen verbieden

Als het van minister van Media Sven Gatz (Open VLD) afhangt, wordt reclame doorspoelen binnenkort bij wet verboden. Dat zegt hij in De Morgen.

Ongeveer een kwart van het tv-kijken gebeurt uitgesteld. Omdat veel mensen die programma's later bekijken ook de reclame doorspoelen, leidt dat tot gemiste reclame-inkomsten. Over een mogelijke oplossing wordt al sinds vorig jaar gepraat door de tv-zenders en distributeurs, maar een oplossing zit er niet aan te komen.

Als die in de toekomst ook niet uit de bus komt, zal Gatz niet-doorspoelbare reclame opleggen, vertelt hij in De Morgen. 'Ik begrijp dat de kijker zijn favoriete programma's liefst zonder reclame ziet, maar dat gaat gewoon niet. Zonder reclame zijn die programma's er binnen vijf jaar niet meer.(

'Ik weet dat het een boodschap is die noch zenders noch distributeurs graag brengen. Daarom moet misschien de minister van Media het maar doen. Als liberaal grijp ik liever niet decretaal in, maar als het moet om een gezond medialandschap te behouden, zal ik dat doen. Als we dat doen, denk ik dat we weer voor een paar jaar goed zitten.'